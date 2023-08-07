حادثة مفجعة وذكرى سيئة مكررة لنفس العائلة.. تمساح يأكل لاعب كرة قدم في كوستاريكا

تعرض أحد لاعبي كرة القدم في كوستاريكا لحادث بشع أودى بحياته إلى النهاية بشكل مأساوي.

خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز المعروف باسم "تشوتشو" هو لاعب كرة قدم هاو، يلعب مع فريق ديبورتيفو ريو كاناس في دوري الدرجة الرابعة الكوستاريكي.

وتوفي اللاعب بعدما أكله تماسح في أحد بحيرات كوستاريكا وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن القنوات التليفزيونية في كوستاريكا.

الحادثة وقعت عندما قفز تشوتشو إلى نهر كاناس الذي يقع شمال غرب كوستاريكا من أعلى جسر للمارسة تمارين السباحة قبل عدة أيام.

لسوء حظ اللاعب كان هناك أحد التماسيح في البحيرة والذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يضع اللاعب في فمه.

وأصدر نادي ديبورتيفو ريو كاناس بيانا رسميا أكد خلاله وفاة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

صحيفة "مترو" الإنجليزية ذكرت أيضا أن الشرطة في كوستاريكا أعنت أن اللاعب تعرض لهجوم من قبل تمساح في النهر، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان اللاعب مات غرقا أولا أو مات بسبب هجوم التمساح عليه.

واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح لتجبره على ترك جسد اللاعب ومن ثم إخراجه من النهر.

وبعدها نزل سكان القرية إلى النهر بأحد الزوارق لاستعادة جثة تشوتشو.

وما يحمل ذكرى سيئة بعد هذه الحادثة هو ما قالته والده اللاعب لوسائل الإعلام المحلية في كوستاريكا بشأن حادثة مفجعة سابقة بسبب أحد التماسيح.

وقالت ماريا جيزيل أورتيز والده اللاعب إن ابن عمه مات أيضا بعدما تعرض لهجوم من تمساح في النهر ذاته قبل 15 عاما وعلى بعد أمتار قليلة من التي وقعت فيها الحادثة.

وما يجعل الحادث أكثر مأساوية هو أن وزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا تحظر صيد أو قتل الحيوانات المحمية مثل التماسيح، لأن البلاد بها نوعين فقط من التماسيح أحدهما التمساح الأمريكي المصنف على أنه مهدد بالانقراض من العالم والذي يجذب آلاف السياح إلى كوستاريكا سنويا.

وحتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت الشرطة سوف تبحث في قرار سكان القرية بقتل التمساح حتى يتمكنون من جمع باقي جثة اللاعب من النهر.

وقالت الشرطة في بيانها أيضا: "يجب التوضيح أنه تم بذل كل الجهود لإنقاذ جثة اللاعب المتوفي دون إلحاق الضرر بالزواحف وهو أمر غير ممكن".