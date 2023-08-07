حادثة مفجعة وذكرى سيئة مكررة لنفس العائلة.. تمساح يأكل لاعب كرة قدم في كوستاريكا

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 14:41

كتب : عمرو عبد المنعم

خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز المعروف باسم "تشوتشو" هو لاعب كرة قدم كوستاريكي

تعرض أحد لاعبي كرة القدم في كوستاريكا لحادث بشع أودى بحياته إلى النهاية بشكل مأساوي.

خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز المعروف باسم "تشوتشو" هو لاعب كرة قدم هاو، يلعب مع فريق ديبورتيفو ريو كاناس في دوري الدرجة الرابعة الكوستاريكي.

وتوفي اللاعب بعدما أكله تماسح في أحد بحيرات كوستاريكا وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن القنوات التليفزيونية في كوستاريكا.

أخبار متعلقة:
بسبب بطل العالم.. عامل تنظيف دورات مياه يحصل على توقيع ميسي ويُطرد من وظيفته

الحادثة وقعت عندما قفز تشوتشو إلى نهر كاناس الذي يقع شمال غرب كوستاريكا من أعلى جسر للمارسة تمارين السباحة قبل عدة أيام.

لسوء حظ اللاعب كان هناك أحد التماسيح في البحيرة والذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يضع اللاعب في فمه.

خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز ، الذي قتل على يد تمساح في هجوم مروّع في كوستاريكا.

وأصدر نادي ديبورتيفو ريو كاناس بيانا رسميا أكد خلاله وفاة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

صحيفة "مترو" الإنجليزية ذكرت أيضا أن الشرطة في كوستاريكا أعنت أن اللاعب تعرض لهجوم من قبل تمساح في النهر، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان اللاعب مات غرقا أولا أو مات بسبب هجوم التمساح عليه.

واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح لتجبره على ترك جسد اللاعب ومن ثم إخراجه من النهر.

وبعدها نزل سكان القرية إلى النهر بأحد الزوارق لاستعادة جثة تشوتشو.

وما يحمل ذكرى سيئة بعد هذه الحادثة هو ما قالته والده اللاعب لوسائل الإعلام المحلية في كوستاريكا بشأن حادثة مفجعة سابقة بسبب أحد التماسيح.

وقالت ماريا جيزيل أورتيز والده اللاعب إن ابن عمه مات أيضا بعدما تعرض لهجوم من تمساح في النهر ذاته قبل 15 عاما وعلى بعد أمتار قليلة من التي وقعت فيها الحادثة.

وما يجعل الحادث أكثر مأساوية هو أن وزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا تحظر صيد أو قتل الحيوانات المحمية مثل التماسيح، لأن البلاد بها نوعين فقط من التماسيح أحدهما التمساح الأمريكي المصنف على أنه مهدد بالانقراض من العالم والذي يجذب آلاف السياح إلى كوستاريكا سنويا.

توفي لاعب كرة القدم الكوستاريكي خيسوس لوبيز أورتيز

وحتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت الشرطة سوف تبحث في قرار سكان القرية بقتل التمساح حتى يتمكنون من جمع باقي جثة اللاعب من النهر.

وقالت الشرطة في بيانها أيضا: "يجب التوضيح أنه تم بذل كل الجهود لإنقاذ جثة اللاعب المتوفي دون إلحاق الضرر بالزواحف وهو أمر غير ممكن".

كوستاريكا خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز تشوتشو
نرشح لكم
مباراة ملحمية و8 أهداف.. ميسي يسجل مرتين وألبا يصنع له في فوز مثير بركلات الترجيح على دالاس وداعا حامل اللقب.. أمريكا تغادر كأس العالم للسيدات بأقل من 1 سم بسبب بطل العالم.. عامل تنظيف دورات مياه يحصل على توقيع ميسي ويُطرد من وظيفته هاتريك برونو سافيو.. بوليفار يفوز على بلومينج بسداسية في الدوري البوليفي ثنائية جديدة لـ ميسي تهزم أورلاندو والعاصفة الرعدية كأس العالم للسيدات - البرازيل تغادر البطولة أمام جامايكا في ظهور مارتا الأخير بالمونديال طُرد وخرج باكيا.. مارسيلو يتسبب في إصابة مرعبة للاعب أرجينتينوس جونيورز دونجا: طريقة لعب منتخب مصر ضد البرازيل في كأس القارات فاجئنا.. وتميزوا بـ3 أشياء
أخر الأخبار
مورينيو يعلن انتقال مدافع روما إلى الدوري السعودي دقيقة | ميركاتو
مؤتمر إيهاب جلال: لن أتحدث عن صفقات الإسماعيلي لأن النادي ممنوع من القيد 4 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: مبابي يتدرب مع اللاعبين المحتمل رحيلهم عن باريس 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: رفضت عروض الهلال وأهلي جدة للبقاء مع روما 52 دقيقة | السعودية
حادثة مفجعة وذكرى سيئة مكررة لنفس العائلة.. تمساح يأكل لاعب كرة قدم في كوستاريكا ساعة | أمريكا
بايرن يكشف خضوع نوير لجراحة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يجدد تعاقد محمد بسيوني لمدة موسم ساعة | الدوري المصري
مدرب النصر السعودي: لسنا جاهزين.. ولن أنخدع بضم النجوم 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي