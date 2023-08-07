بايرن يكشف خضوع نوير لجراحة جديدة

كشف نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية يوم الأحد.

نوير يغيب منذ منتصف الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

من المرجح ألا يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني الموسم المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بملاقاة فيردر بريمن يوم 18 أغسطس المقبل.

يذكر أن بايرن ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

وكان نوير يعاني من إصابة في بداية الموسم الماضي وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكنه شارك في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

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