خبر في الجول - البنك الأهلي يجدد تعاقد محمد بسيوني لمدة موسم
الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 14:02
كتب : عمرو نبيل
قرر نادي البنك الأهلي تجديد تعاقد محمد بسيوني لاعب الفريق لمدة موسم.
محمد بسيوني
النادي : البنك الأهلي
وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قرر تجديد تعاقد اللاعب وذلك في جلسة جمعته مع أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي.
وجاء تجديد تعاقد محمد بسيوني بناء على طلب نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق بعد مستواه في الموسم الماضي وظهوره بشكل جيد.
محمد بسيوني البالغ من العمر 33 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن.
وانضم محمد بسيوني لصفوف البنك الأهلي عام 2020 قادما من إنبي.
وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.
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