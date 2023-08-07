مدرب النصر السعودي: لسنا جاهزين.. ولن أنخدع بضم النجوم

يرى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن فريقه لم يصل لمرحلة الانسجام من أجل الدخول بقوة في الموسم الجديد.

النصر الذي كان يضم كريستيانو رونالدو، نجح في ضم مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وسيكو فوفانا وأليكس تيليس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كاسترو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية من مؤتمر صحفي: "كرة القدم تحتاج لأشياء كثيرة، وأنا لا أنخدع بضم النجوم، بل أفكر بالعمل كثيرا".

وأضاف "قدوم لاعبين جدد للفريق لا يعني أنه أصبح جاهزاً".

وتابع "يحتاج الجدد إلى انسجام أكبر وهذا يتطلب مننا عمل أكبر".

وواصل "نعرف أن الفريق يتصاعد تدريجيًا مع الوقت، بجهد اللاعبين تحسم النتائج، مجهود اللاعبين في التمارين يعكس ذلك في المباريات، بعد 8 أيام ينطلق الدوري واللاعبين الأساسيين سيكونون في أتم الجاهزية".

وأقصى نادي النصر السعودي فريق الرجاء المغربي من ربع نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة في السعودية.

وأكمل "تحكمنا بمجريات الشوط الأول أمام الرجاء المغربي، ونتج عن ذلك تسجيل ثلاثة أهداف، إلا أن الشوط الثاني تحكم فيه الطرف الآخر، وفي النهاية انتصرنا، ووصلنا إلى نصف النهائي، وأنا سعيد بذلك".

وأتم كاسترو "في الختام أهنئ الرجاء على المستوى الذي قدموه، وأهنئ لاعبي فريقي على تحقيق الانتصار والتأهل".

وتأهل النصر إلى نصف النهائي لمواجهة فريق الشرطة العراقي مساء الأربعاء.

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رونالدو الهداف

رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 3 أهداف ليتقاسم صدارة هدافين البطولة مع كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة.

ولكن ودع اتحاد جدة منافسات البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الهلال السعودي.

وسجل رونالدو هدفه الثالث على التوالي في البطولة بعد التسجيل في كل من اتحاد المنستير والزمالك ثم الرجاء.

ولم يسجل رونالدو هدفا سوى في المباراة الافتتاحية والتي كانت أمام الشباب السعودي.

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