مروان حمدي يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. وحقيقة العرض التركي

كشف مروان حمدي مهاجم المصري أسباب رحيله عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم قبل الماضي.

وقال مروان حمدي عبر قناة المحور: "وقت تواجدي في الزمالك كان النادي يمر بفترة عدم استقرار إداري وفني وحتى على مستوى غرفة الملابس والفريق كان مطالب بالمنافسة وتحقيق الفوز لذلك لم أشارك كثيرا وعندما شاركت لم أظهر بمستوى جيد".

وأضاف "لعبت مع الزمالك ما يقرب من 20 مباراة بواقع 400 دقيقة وهذا معدل ضعيف جدا ولذلك اتخذت القرار بخوض تجربة جديدة".

وأتم تصريحاته "تلقيت العديد من العروض أحدها من نادي طرابزون التركي الذي تواصل مع الزمالك واتفق على كل شيء والمقابل المادي ولكن الصفقة توقفت دون أن أعرف السبب وبعدها انتقلت إلى سموحة".

وانتقل مروان حمدي من الزمالك إلى سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2021-2022.

قبل أن ينضم لصفوف المصري بداية الموسم الماضي بشكل نهائي من الزمالك.

ومع المصري لعب مروان حمدي 26 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.