مروان حمدي يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. وحقيقة العرض التركي

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

مروان حمدي - المصري

كشف مروان حمدي مهاجم المصري أسباب رحيله عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم قبل الماضي.

وقال مروان حمدي عبر قناة المحور: "وقت تواجدي في الزمالك كان النادي يمر بفترة عدم استقرار إداري وفني وحتى على مستوى غرفة الملابس والفريق كان مطالب بالمنافسة وتحقيق الفوز لذلك لم أشارك كثيرا وعندما شاركت لم أظهر بمستوى جيد".

وأضاف "لعبت مع الزمالك ما يقرب من 20 مباراة بواقع 400 دقيقة وهذا معدل ضعيف جدا ولذلك اتخذت القرار بخوض تجربة جديدة".

أخبار متعلقة:
التعاون السعودي يضم زميل مصطفى محمد يُفضل ميدو جابر على رمضان.. علي ماهر يكشف اختياراته من الأهلي والزمالك وبيراميدز

وأتم تصريحاته "تلقيت العديد من العروض أحدها من نادي طرابزون التركي الذي تواصل مع الزمالك واتفق على كل شيء والمقابل المادي ولكن الصفقة توقفت دون أن أعرف السبب وبعدها انتقلت إلى سموحة".

وانتقل مروان حمدي من الزمالك إلى سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2021-2022.

قبل أن ينضم لصفوف المصري بداية الموسم الماضي بشكل نهائي من الزمالك.

ومع المصري لعب مروان حمدي 26 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

مروان حمدي المصري الزمالك
نرشح لكم
الصفقة الخامسة – الاتحاد السكندري يعلن ضم سيف تقا بروكسي لـ في الجول: ندرس الانسحاب من المحترفين.. المشاركة بالقسم الثاني أفضل خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك مؤتمر إيهاب جلال: لن أتحدث عن صفقات الإسماعيلي لأن النادي ممنوع من القيد خبر في الجول - البنك الأهلي يجدد تعاقد محمد بسيوني لمدة موسم يُفضل ميدو جابر على رمضان.. علي ماهر يكشف اختياراته من الأهلي والزمالك وبيراميدز علي ماهر: لا أفرق بين اللعب ضد الأهلي والزمالك.. وهذا سبب رحيلي عن فيوتشر في الجول يكشف – اسم بنشرقي عُرض على 4 أندية مصرية
أخر الأخبار
الصفقة الخامسة – الاتحاد السكندري يعلن ضم سيف تقا 7 دقيقة | ميركاتو
بروكسي لـ في الجول: ندرس الانسحاب من المحترفين.. المشاركة بالقسم الثاني أفضل 30 دقيقة | الدرجة الثانية
ذا أثليتك: توتنام رفض أحدث عروض بايرن لضم كين ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف التصور الجديد لدوري المحترفين والقسم الثاني ونظام الصعود للممتاز ساعة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
في دوري المؤتمر - مرموش يواجه الفائز من ليفسكي صوفيا وهابوئيل بئر السبع ساعة | المحترفون
مورينيو يعلن انتقال مدافع روما إلى الدوري السعودي 2 ساعة | ميركاتو
مؤتمر إيهاب جلال: لن أتحدث عن صفقات الإسماعيلي لأن النادي ممنوع من القيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي