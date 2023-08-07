التعاون السعودي يضم زميل مصطفى محمد

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

أندري جيروتو

أعلن نادي التعاون السعودي ضم البرازيلي أندري جيروتو قادما نانت الفرنسي من أجل ضم لاعبه البرازيلي.

وأفاد النادي في بيان: "أنهت إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي أندري جيريتو لاعب نادي نانت الفرنسي حتى عام 2025".

وأوضحت التقارير أن التعاون سيضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو.

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وغادر المدافع البرازيلي نادي نانت بعد 6 مواسم، وقبل عام من نهاية عقده.

ويبدو أن نانت فضل الموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف، بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن إدارة نانت حاولت تمديد عقد البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما، لكنها فشلت في ذلك.

لعب جيروتو 176 مباراة بقميص نانت.

وتوج اللاعب بكأس فرنسا مع نانت في 2022.

نانت أندري جيروتو التعاون
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