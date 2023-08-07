يُفضل ميدو جابر على رمضان.. علي ماهر يكشف اختياراته من الأهلي والزمالك وبيراميدز

اختار علي ماهر بعض اللاعبين الذي يُفضل ضمهم لفريقه من الأهلي والزمالك وبيراميدز إذا أتيحت له الفرصة.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز المصري

ورد المدير الفني للمصري على سؤال إذا أتيحت لك فرصة ضم لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقال علي ماهر: " سأضم وليد الكرتي من بيراميدز وإبراهيم عادل".

وبسؤاله لن تضم رمضان صبحي رد قائلا: " نعم لأنني أملك ميدو جابر في نفس مركزه. ولكن في حالة وجود رمضان صبحي سوف أعيد تنظيمه في مكان آخر".

وأضاف "من الزمالك سأضم زيزو وسيف الجزيري".

وبسؤاله ليس أحمد فتوح قال: "نعم لأنني أملك حسين السيد وسوف يظهر معي بمستوى مميز".

وأكمل "من الأهلي أريد محمد الشناوي فهو في مكان آخر بين كل حراس المرمى، وكذلك محمد عبد المنعم".

وانتقل للحديث عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل قائلا: "المنافسة ستكون قوية بين الأهلي وبيراميدز ولكن الأفضلية تظل للفريق الأحمر بسبب اعتياده على المنافسة بقوة".

وأتم تصريحاته "بيراميدز لديه استقرار فني وإداري وقوة مادية كبيرة وتعاقد مع مجموعة لاعبين مميزين وأصبح قوة كبيرة وتشعر أنه مثل مانشستر سيتي، وهذا الوقت الأفضل للفوز ببطولة مع تقديم أداء جيد ونتائج مميزة".