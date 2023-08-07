ذا أثليتك: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع أرسنال لضم حارسه

توصل نوتنجهام فورست لاتفاق مع أرسنال لضم حارسه الأمريكي مات تيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة ذا أثليتك.

ومن المقرر أن يخضع الدولي الأمريكي للكشف الطبي مساء يوم الاثنين.

من جهته، يعمل أرسنال على إتمام صفقة ضم ديفيد رايا حارس برينتفورد، حسب التقرير.

أرسنال سيتخلص من حارسه الأمريكي بعدما حصد بطولة الدرع الخيرية يوم الأحد على حساب مانشستر سيتي بطل الثلاثية.

بهدف سجله بديل وصنعه آخر، وكرة ضربت المدافع في مكانه، تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في صافرة انطلاق الموسم بدرع الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

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وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل.

بذلك يحقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.