رامي عباس يرد على تقارير رغبة اتحاد جدة في ضم محمد صلاح

رد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر على التقارير الصحفية السعودية التي أشارت إلى رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع صلاح.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما ليفربول".

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

وأشار تقرير الصحيفة إلى تأكيد وجود مفاوضات جادة بين اتحاد جدة ومحمد صلاح خلال الفترة الحالية.

وكشف التقرير وفقا لمصدر مقرب من اللاعب أن هناك مفاوضات بالفعل بين الطرفين ولكن رفض المصدر الحديث عن تفاصيل أخرى.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

وكان اتحاد جدة قد ضم فابينو نجم وسط ليفربول في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يفتتح مشواره مع الفريق السعودي خلال شهر أغسطس الجاري.

وخاض صلاح 305 مباراة مع ليفربول منذ انضمانه إلى الفريق وسجل 186 هدفا وصنع 79 آخرين.