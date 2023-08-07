مباراة ملحمية و8 أهداف.. ميسي يسجل مرتين وألبا يصنع له في فوز مثير بركلات الترجيح على دالاس

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دالاس والتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكية في مباراة مثيرة وصلت إلى ركلات الترجيح.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وانتهت المباراة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية لمنطقة الشمال والوسط في الولايات المتحدة من بطولة كأس الدوريات بالتعادل 4-4، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز رفاق ميسي بنتيجة 5-4.

وسجل ميسي خلال المباراة هدفين الأول فيهما من صناعة زميله السابق في برشلونة والحالي في إنتر ميامي جوردي ألبا.

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والثاني جاء من ركلة حرة مباشرة سددها ميسي في المرمى.

وهي المرة رقم 21 في مسيرة جوردي ألبا التي يصنع فيها هدفا لـ ميسي.

وفي ركلات الترجيح سجل ليونيل ميسي أول ركلة لفريقه، كذلك سجل سيرجيو بوسكيتس الركلة الثانية لـ إنتر ميامي.

وبعد التأهل يلعب إنتر ميامي في دور ربع النهائي ضد الفائز من مباراة تشارولت ضد هيوستين دينامو.

ميسي الدوري الأمريكي
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