مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس والقنوات الناقلة.. صلاح مع ليفربول وبايرن

يختتم ليفربول اليوم الإثنين مبارياته الودية استعدادا للدوري الإنجليزي الموسم الجديد والذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ولا يوجد خلال اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023 سوى مباراتين وديتين فقط.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح ضد دارمشتات الألماني في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة ليفربول الرسمية.

وفي مباراة أخرى يلعب بايرن ميونيخ الألماني وديا ضد فريق الإمارة الفرنسية موناكو.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة SSC1 وكذلك قناة الكويت الرياضية.

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