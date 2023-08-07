علي ماهر: لا أفرق بين اللعب ضد الأهلي والزمالك.. وهذا سبب رحيلي عن فيوتشر

شدد علي ماهر المدير الفني للمصري على أنه يلعب ضد كل الفرق بنفس الطريقة ولا يتعمد اللعب بقوة ضد أحد الفرق عن غيرها.

وقال علي ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحاول تحقيق الفوز في كل المباريات سواء أمام الأهلي أو الزمالك، وإذا لعبت ضد فريقه يدربه والدي سيكون الفوز هو هدفي ولا أتعمد اللعب بقوة ضد الأهلي فقط مثلما يقال".

وأضاف "جنش قدم مباراة ممتاز أمام الأهلي وكان من أسباب التعادل لكنه لم يكن موفقا أمام الزمالك وخسرنا، ولكن بعد اللقاء تحدثت معه وأخبرته أنني أتحمل المسؤولية والخسارة ليست بسببه".

وأردف "محمد رضا بوبو لاعب مميز والآن أستطيع الحديث عنه بكل صراحة بعدما رحلت أنا إلى المصري وهو الآن انضم لصفوف بيراميدز، فهو من أكثر اللاعبين قابلية للتطور والتعلم وذو موهبة كبيرة وقادر على التألق في أي فريق".

وواصل "رحيلي عن فيوتشر ليس بسبب انتقال الثلاثي بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي إلى بيراميدز، لكني كنت أبحث عن تجربة جديدة في أحد الأندية الجماهيرية".

وشدد "المصري يستطيع الفوز بالدوري في السنوات المقبلة مع المجلس الحالي بقيادة كامل أبو علي بشرط انضمام صفقات قوية ولاعبين مميزين وفي وجود هذا الجمهور الرائع".

وأتم تصريحاته "كنت أتابع المصري جيدا في الموسم الماضي، ورأيت بأن 20% من قائمة المصري الحالية يقومون بما عليهم، فيما 80% منهم يحصلون على الأموال ويقدمون (بالباقي كلام) ويعيشون دور المظلوم من قبل المدرب، وذلك يجب أن يتغير للفوز ببطولة".