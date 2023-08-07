مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

اختتمت منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة حاليا في السعودية.

وتقام البطولة حتى 12 أغسطس الجاري في السعودية.

وتأهل إلى نصف النهائي ثلاثة أندية سعودية وهم الهلال والنصر والشباب بالإضافة إلى الشرطة العراقي.

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وودعت كل الفرق الإفريقية من البطولة بعد خروج الرجاء من ربع النهائي أمام النصر.

وكان الهلال قد أقصى اتحاد جدة في قمة مباريات ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح الشرطة العراقي في إقصاء السد بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مباريات ربع النهائي.

أما في اليوم الثاني فنجح النصر في إقصاء الرجاء المغربي بعد التغلب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأخيرا فاز الشباب على الوحدة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

مباريات نصف النهائي:

وتنطلق منافسات نصف النهائي مساء الأربعاء.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في السادسة مساء بمدينة أبها.

بينما المباراة الثانية ستكون سعودية بين فريقي الهلال والشباب في التاسعة مساء في مدينة الطائف.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات "إس إس سي" وتطبيق "شاهد".

البطولة العربية للأندية الهلال النصر الشرطة الشباب
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