في الجول يكشف – اسم بنشرقي عُرض على 4 أندية مصرية

عرض وكلاء لاعبين اسم أشرف بنشرقي النجم المغربي على أربعة أندية مختلفة في الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اسم أشرف بنشرقي عٌرض على أندية المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وزد عن طريق وكلاء.

ورغم الفرق الأربعة، لكن راتب اللاعب أكبر من الميزانية المرصودة للأندية الأربعة.

نادي الجزيرة الإماراتي أعلن رحيل أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي.

وسبق لـ بنشرقي اللعب في مصر مع الزمالك لثلاثة مواسم، إذ حقق 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.