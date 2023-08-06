صحيفة اليوم: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة.. وعرض قطري يزاحم بيراميدز

يدرس طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة العروض المقدمة إليه ليصبح لاعبا ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن اتحاد جدة قرر الاستغناء عن خدمات طارق حامد.

وأشار التقرير إلى أن قرار اتحاد جدة يأتي بعد تدعيم خط الوسط بالثنائي نجولو كانتي لاعب تشيلسي وفابينو لاعب ليفربول.

وأوضحت صحيفة اليوم وفقا لمصادرها عن امتلاك طارق حامد لعرضين خلال الوقت الحالي.

وكشف التقرير عن دراسة طارق حامد لعرضين من العربي القطري وبيراميدز.

ويفاضل طارق حامد بين العرضين في الوقت الحالي قبل اتخاذ قراره النهائي باختيار أحدهما.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في ثاني جولات كأس العرب مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية من ربع النهائي بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.