الخامسة والسادسة.. طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد ضمن تدعيمات الموسم الجديد

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

صفقات طلائع الجيش

أتم نادي طلائع الجيش تعاقده مع الثنائي مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

مصطفى الخواجة

النادي : طلائع الجيش

عمر طارق

النادي : الترسانة

طلائع الجيش

وأعلن طلائع الجيش ضم مصطفى الخواجة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بينما جاء توقيع عمر طارق السعيد في صفقة انتقال حر.

وبذلك يكون طلائع الجيش قد دعّم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بست صفقات.

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ووقع الثنائى الخواجه والسعيد على عقود الانتقال لطلائع الجيش بمكتب أيمن المصرى المشرف على الفريق.

وكان الجيش قد أعلن ضم موسى دياوارا من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده.

وتعد الصفقتين الخامسة والسادسة لطلائع الجيش بعدما ضم موسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي، وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود طلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني ويستمر الفريق في تدريباته على ملعبه بجهاز الرياضة العسكري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

عمر طارق السعيد مصطفى الخواجة طلائع الجيش
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