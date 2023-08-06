بركلات الترجيح.. الشباب إلى نصف النهائي ويُقصي الوحدة وموسيماني من البطولة العربية

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

الشباب - بانيجا

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" على حساب الوحدة الإماراتي في مباراة وصلت إلى ركلات الترجيح.

وأكمل الشباب المربع الذهبي للبطولة رفقة كل من النصر والهلال من السعودية، والشرطة العراقي.

ويلعب الشباب في نصف النهائي ضد الهلال السعودي، بينما يلتقي النصر مع الشرطة العراقي.

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وغادر فريق الوحدة البطولة من دور الثمانية رفقة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وشهدت المباراة طرد إياجو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة 27 بعد العودة للفيديو.

ثم تعرض عبد الله الكربي لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة 67 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي ركلات الترجيح فاز الشباب بنتيجة 5-4، ليكمل فرق المربع الذهبي في البطولة العربية.

الشباب السعودي الوحدة الإماراتي
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