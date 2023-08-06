لاعب سيراميكا يكشف لـ في الجول كواليس فشل مفاوضاته مع الترجي
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 23:25
كتب : عمرو نبيل
كشف محمد عادل لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، كواليس فشل مفاوضاته مع نادي الترجي.
محمد عادل
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال محمد عادل في تصريحات لـFilGoal.com: "تلقيت عرضا من نادي الترجي التونسي بالفعل".
وأضاف "ناقشت العرض مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا عن طريق وكيلي محمد عبد الجابر، ولكن تم رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي".
محمد عادل انضم لسيراميكا كليوباترا عام 2022 قادما من الإسماعيلي.
صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 29 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.
وتعاقد الترجي مؤخرا مع يان ساسي لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 26 عاما في صفقة انتقال حر.
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