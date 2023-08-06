طبيبه: خالد عبد الفتاح يجب أن يبتعد عن الالتحمات لمدة شهرين ونصف

كشف أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني عن الموقف الطبي لـ خالد عبد الفتاح، لاعب فريق الأهلي وآخر تطورات إصابة اللاعب التي تعرض إليها مؤخرًا.

وذلك بعدما خضع خالد عبد الفتاح لعملية جراحية اليوم في أحد مستشفيات القاهرة .

وتعرض خالد عبد الفتاح لإصابة في عظمة الترقوة خلال مباراة المصري في كأس مصر يوم الخميس الماضي.

وقال أشرف محرم في تصريحات للصحفيين: "خالد عبد الفتاح أجرى عملية جراحية ناجحة لجراحة كسر الترقوة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري".

وأضاف "خالد عبد الفتاح يستطيع ممارسة كرة القدم بعد أسبوع، ولكن يجب أن يبتعد عن أي التحامات لمدة شهرين ونصف، وبعدما يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وعن موقف اللاعب من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي في شهر أكتوبر المقبل قال: "من الصعب أن يشارك اللاعب في بداية البطولة لأنه سيعود للتدريبات نهاية شهر أكتوبر".

وحصل فريق الأهلي على فترة راحة سلبية بقرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

على أن يعود الأهلي إلى التجمع من أجل خوض معسكر الإعداد الخاص بالموسم المقبل يوم 24 أغسطس الجاري.