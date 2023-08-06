خبر في الجول – معط ماجاسا لاعبا في نادي زد

واصل نادي زد تدعيم صفوفه بضم صفقة جديدة استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com قد اجتاز معط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني، الكشف الطبي لنادي زد ووقع على العقد الجديد.

وسيكون مدة التعاقد الجديد مع زد لمدة أربع سنوات مقبلة.

نادي زد صعد حديثا للدوري المصري الممتاز، ولأول مرة بعد تغيير مسماه وملكيته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد اتفق بالفعل مع نادي أسوان على انتقال ديلسون كاموني المهاجم الأنجولي في صفوف الفريق إلى نادي زد.

وكان زد تعاقد من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.

وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف.

ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.