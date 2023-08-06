خبر في الجول - زد وبلدية المحلة يتنافسان على ضم لاعب وسط الزمالك

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 23:14

كتب : إبراهيم رمضان

ماجد هاني - الزمالك

يتنافس ناديا زد وبلدية المحلة على ضم ماجد هاني لاعب وسط الزمالك الشاب خلال تدعيمات الموسم المقبل.

ويلعب ماجد هاني -20 عاما- ضمن فريق الزمالك مواليد 2003 وسبق وأن شارك مع الفريق الأول.

وخاض ماجد هاني مباراتين مع الزمالك في الموسم المنقضي بواقع مباراة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا بـ 80 دقيقة.

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وعلم FilGoal.com أن هناك رغبة من ناديي زد وبلدية المحلة الصاعدين حديثا إلى الدوري المصري في ضم ماجد هاني.

وينتظر ماجد هاني موقف لجنة الكرة بنادي الزمالك لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

وتأتي رغبة ناديي زد وبلدية المحلة في التعاقد مع ماجد هاني على سبيل الإعارة.

ويرغب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة في تدعيم صفوفه بماجد هاني.

وكان عبد الرؤوف قد سبق وقام بتدريب ماجد هاني وقت قيادته لفريق الزمالك مواليد 2003.

ويلعب ماجد هاني ضمن صفوف منتخب مصر للشباب مواليد 2003.

الزمالك بلدية المحلة ماجد هاني زد
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