عكاظ: اتحاد جدة يبدأ إجراءات فسخ تعاقد عبد الرزاق حمد الله

بدأ نادي اتحاد جدة إجراءات فسخ تعاقد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق.

وأثار غياب حمد الله عن ربع نهائي البطولة العربية للأندية أمام الهلال الشكوك حول مصيره مع الفريق.

وكان اتحاد جدة قد دعم هجومه قبل انطلاق الموسم الجاري بضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عند بدء نادي اتحاد جدة إجراءات فسخ تعاقد حمد الله.

وأشار التقرير إلى دراسة اتحاد جدة عدة عروض محلية وخارجية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حمد الله.

وأوضح التقرير أن أبرز العروض المقدمة لضم عبد الرزاق حمد الله من فريق الريان القطري.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية من ربع النهائي بعد الخروج أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال نونو سانتو المدير الفني للفريق عن غياب حمد الله أنه شأن داخلي وأن الغياب ليس بسبب الإصابة.

وشدد سانتو على أن من سيبقى في اتحاد جدة من يريد الاستمرار فقط.

وخاض حمد الله ثلاث مباريات مع اتحاد جدة في البطولة العربية وساهم في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم المهاجم المغربي إلى اتحاد جدة في يناير 2022 قادما من النصر السعودي.

وسبق لحمد الله اللعب في الدوري القطري مع فريقي الجيش والريان.