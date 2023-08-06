رومانو: الاتفاق تم.. جونكالو راموس إلى باريس

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

جونكالو راموس - بنفيكا

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاتفاق مع بنفيكا البرتغالي لضم نجمه جونكالو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن باريس سيضم جونكالو راموس مهاجم بنفيكا ومنتخب البرتغال.

واتفق سان جيرمان مع بنفيكا أن تكون الصفقة مقابل 80 مليون يورو، بواقع 65 مليون يورو قيمة الصفقة، و15 مليون إضافات.

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وبسبب أزمة اللعب المالي النظيف التي يمر بها سان جيرمان، ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم أولا مع إلزام الشراء.

وسيخضع راموس للكشف الطبي في باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويسعى سان جيرمان لدعم مركز قلب الهجوم تحسبا للرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي.

راموس البالغ من العمر 22 عاما ظهر بمستوى مميز مع منتخب البرتغال في كأس العالم السابق في قطر.

وخلال الموسم الماضي لعب راموس مع بنفيكا 47 مباراة سجل خلالها 27 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

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