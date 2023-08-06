انتهت البطولة العربية - الشباب (0)-(0) الوحدة.. تأهل الفريق السعودي
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يواجه الشباب السعودي فريق الوحدة الإماراتي في آخر مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية.
وتقام منافسات البطولة العربية في السعودية حتى 12 أغسطس الجاري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة بتأهل الشباب السعودي
ق 67: طرد عبد الله الكربي لاعب الوحدة
ق 26: طرد إياجو سانتوس لاعب الشباب
انطلاق المباراة
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