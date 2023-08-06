خبر في الجول - البلجيكي لاندري ديماتا ضمن قائمة أهداف الأهلي لدعم الهجوم

لا يزال الأهلي يبحث بين أسماء المهاجمين الأجانب لدعم خط هجومه في الموسم المقبل. وهذه المرة ظهر اسم جديد على رادار النادي الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن المهاجم البلجيكي لاندري ديماتا لاعب إسبانيول الإسباني دخل ضمن قائمة أهداف الأهلي.

ولكن الأهلي سيبدأ في التفاوض مع اللاعب وناديه في حال عدم اكتمال مفاوضات الأهلي لضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشيونبوك الكوري.

ووافق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة التعاقد مع لاندري ديماتا في حالة عدم ضم جوستافو سوزا وهو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسري.

ديماتا يبلغ من العمر 25 عاما مهاجم بلجيكي من أصل كونغولي.

وقضى الموسم الماضي معارا من إسبانيول الإسباني لنادي نيميخن الهولندي.

ومع الفريق الهولندي لعب 30 مباراة في الدوري سجل خلالها 10 أهداف.

وفي موسم 2021-2022 شارك مع إسبانيول في 17 مباراة بالدوري الإسباني ومباراتين في كأس ملك إسبانيا ولم يسجل أي أهداف ولذلك خرج للإعارة مع نيميخن الهولندي.

أما في موسم 2020-2021 لعب مع فريقه في دوري الدرجة الثانية 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف، وفي الموسم ذاته لعب مع فريق إندرلخت البلجيكي معارا وشارك في 14 مباراة سجل خلالها هدفين.

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