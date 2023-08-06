خروج آخر الفرق الإفريقية.. رونالدو يقود النصر لنصف نهائي البطولة العربية ضد الرجاء

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

أقصى نادي النصر السعودي فريق الرجاء المغربي من ربع نهائي البطولة العربية للأندية والمقامة في السعودية.

وبذلك تودع آخر الأندية الإفريقية منافسات البطولة العربية بعد خروج الرجاء المتأهل الوحيد منهم إلى ربع النهائي.

وتغلب النصر على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتم تسجيل جميع الأهداف في الشوط الأول بصافرة مصرية إذ كان محمود البنا حكما للقاء.

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ويتأهل النصر إلى نصف النهائي لمواجهة فريق الشرطة العراقي مساء الأربعاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متوازنا بين الفريقين مع سيطرة نسبية لفريق النصر لاسعودي ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وسيطر النصر على الكرة عقب مرور ربع ساعة من المباراة مع مباغتة الرجاء بهجمات مرتدة.

وأهدر روجر أهولو هدفا مباغتا للرجاء في الدقيقة 19 برأسية رائعة ولكن أعلى عارضة مرمى النصر.

ورد النصر بهجمة مرتدة في نفس الدقيقة وصلت إلى تاليسكا على الجانب الأيمن ليمررها للخلف إلى كريستيانو رونالدو الذي يسددها رائعة بقدمه اليسرى داخل شباك أنيس الزنيتي.

وتراجع الرجاء بشكل كبير عقب هدف رونالدو مع استمرار سيطرة النصر على الكرة.

ونجح سلطان الغنام في تسجيل ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 29 بتسديدة رائعة من الجانب الأيمن داخل شباك الزنيتي.

وضاعف سيكو فوفانا لاعب وسط النصر من النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 38 برأسية رائعة.

ونجح فريق الرجاء في تقليص الفارق بهدف أول في الدقيقة 41 عن طريق عبد الله مادو بالخطأ في مرماه.

بينما تغيرت الأمور تماما في الشوط الثاني بسيطرة تامة من الرجاء بحثا عن تقليص الفارق.

بينما تراجع فريق النصر إلى الدفاع اعتمادا على تقدمه بفارق هدفين.

ودفع الرجاء بالثنائي زكريا الوردي ونوفل الزرهوني بدلا من عبد الصمد بدوي وبو شعيب الراسي.

وتصدى العقيدي لتسديدة الزرهوني من خارج منطقة جزاء النصر في الدقيقة 65.

واستبدل كاسترو مدرب النصر الثنائي ساديو ماني وسيكو فوفانا في الدقيقة 69 ودفع بكل من عبد الرحمن غريب وعبد المجيد صليهم بدلا منهما.

وأنقذ العقيدي هدفا مؤكدا للرجاء في الدقيقة 74 بعد اختراق من أهولو الذي انفرد بالمرمى ولكن تصدى العقيدي بنجاح.

وكاد رونالدو أن يسجل ثاني أهدافه في المباراة والرابع في اللقاء للنصر في الدقيقة 83 ولكن في العارضة.

رونالدو الهداف

رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 3 أهداف ليتقاسم صدارة هدافين البطولة مع كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة.

ولكن ودع اتحاد جدة منافسات البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الهلال السعودي.

وسجل رونالدو هدفه الثالث على التوالي في البطولة بعد التسجيل في كل من اتحاد المنستير والزمالك ثم الرجاء.

ولم يسجل رونالدو هدفا سوى في المباراة الافتتاحية والتي كانت أمام الشباب السعودي.

البطولة العربية النصر الرجاء
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