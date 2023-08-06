كرة يد - الزمالك لـ في الجول: سنشارك في البطولة العربية.. ووصلنا لتسوية مستحقات جيرالدا

كشف حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد عن مشاركة الفريق بصورة طبيعية في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف السعودية البطولة العربية لأندية كرة اليد خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وقال عبد الباري في تصريحات لـ FilGoal.com "الزمالك سيشارك بشكل طبيعي في البطولة العربية للأندية ويتم إنهاء كافة الترتيبات خلال الأيام المقبلة".

وبسؤاله عن الخطاب المنتشر من اتحاد اليد بشأن مستحقات جيرالدا أوضح الزمالك اجتمع في جلسة مع المدير الفني السابق خلال الأيام الماضية".

وتابع "تم الاتفاق خلال الجلسة مع جيرالدا على تسوية المستحقات وسيتم تدبير الأموال خلال الفترة القصيرة المقبلة لإنهاء الأمور الخاصة بتلك المشكلة".

واختتم تصريحاته "لا توجد مشكلة بشأن المشاركة في البطولة العربية للأندية".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد خاطب نادي الزمالك بتاريخ 27 يوليو الماضي بشأن شكوى ماتيو جيرالدا المدير الفني السابق.

وأبلغ الاتحاد المصري، نادي الزمالك بأنه لن يتم مشاركة النادي في أي بطولة خارجية بالموسم المقبل بالإضافة لعدم تسجيل أو اعتماد أي مدرب جديد حتى يتم تسوية مستحقات المدير الفني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسعودية.