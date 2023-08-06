طارق العشري: الاتحاد يملك خطتين للمستقبل.. ولن نبيع مابولولو أو غيره من القوام الرئيسي

تحدث طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري في مؤتمر تقديمه عن صفقات الموسم وخطة النادي المستقبلية.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "أشكر محمد مصيلحي رئيس النادي علي إعطاء الفرصة لي للتواجد داخل زعيم الثغر، وأشكر الجماهير للالتفاف حولي ودعمي".

وأضاف "الوضع الحالي يجب التعايش معه والاعتراف به والعمل علي خطة معينة تم وضعها لمدة 3 سنوات على المدى القريب، و5 سنوات على المدى البعيد".

وتابع "أنا والجهاز الفني نشرف على المشروع والصفقات، ونحتاج لمساندة الجماهير".

وأوضح العشري "ملف الأجانب مهم. لدينا 5 عناصر فوق السن أي نصف الفريق داخل الملعب، و3 لاعبين تحت السن، ونسعي لضم عناصر مميزة تحدث الفارق وتسطيع أن تكون استثمارا للنادي فيما بعد".

وواصل "نسعي لضم المواهب من جميع المحافظات وأشرف علي ذلك بنفسي، واقتربنا من حسم ملف صفقات الأجانب بالكامل".

وعن الصفقات الجديدة قال العشري: "تعاقدنا مع الحارس عمر صلاح بجانب المهدي سليمان، فأنا أعرفه ودربته في سموحة، وفي مركز الظهير الأيمن تعاقدنا مع أحمد غنيم من سبورتنج بجانب هشام صلاح".

وأضاف "في خط الدفاع تعاقدنا مع سيف تقا، وسنضم مصريا وأجنبيا في هذا المركز".

واختتم "كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق وهداف الدوري سيستمر معنا، وتم رفض جميع العروض التي أتتنا حتى الآن، ونسعى لإضافة إفريقي آخر في الهجوم أيضا".

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وتولى العشري القيادة الفنية للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.