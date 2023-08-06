عبد الحفيظ: لا أملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 18:37
كتب : أحمد الخولي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عدم امتلاكه لحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف "الصفحة الموثقة التي تحمل اسمي ليست تابعة لي ولا أعلم عنها شئيا"
كانت صفحة موثقة على موقع فيسبوك تحمل اسم سيد عبد الحفيظ، قد كتبت "مش هنسى الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي" إلا إن عبد الحفيظ نفى امتلاكه للصفحة.
وابتعد سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بعد سنوات من شغل هذا المنصب.
وكشف موقع الأهلي الرسمي إن الإدارة عرضت على عبد الحفيظ التواجد في لجنة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي.
وأعلن الأهلي تعيين خالد بيبو لاعب الأهلي السابق في منصب مدير الكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ.
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