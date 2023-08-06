الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

ويأتي إيهاب جلال خلفا لحمزة الجمل الذي أنهى الموسم الماضي مع الدراويش.

وكان FilGoal.com قد أعلن في وقت سابق إتمام الاتفاق بين الإسماعيلي وإيهاب جلال على كافة البنود الشخصية واختيار الجهاز المعاون.

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

محطة جلال الأخيرة كانت مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.