انتهت البطولة العربية - الرجاء (1)-(3) النصر.. نهاية المباراة
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:41
كتب : FilGoal
يلعب فريق الرجاء المغربي أمام النصر السعودي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.
ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها ثالث لقاءات ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق83 رونالدو يسدد ولكن في العارضة
ق70 خروج فوفانا وماني
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 عبد الله مادو يسجل بالخطأه في مرماه أول أهداف الرجاء
ق38 جوووووول فوفانا يضيف الثالث برأسية
ق29 جوووووول سلطان الغنام يضيف الثاني للنصر
ق19 جوووووول كريستيانو رونالدو يسجل بقدمه اليسرى في شباك الزنيتي
ق19 رأسية خطيرة من روجرو أهولو ولكن أعلى عارضة النصر
انطلاق المباراة
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