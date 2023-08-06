انتهت البطولة العربية - الرجاء (1)-(3) النصر.. نهاية المباراة

بركلات الترجيح.. الشباب إلى نصف النهائي ويُقصي الوحدة وموسيماني من البطولة العربية

خروج آخر الفرق الإفريقية.. رونالدو يقود النصر لنصف نهائي البطولة العربية ضد الرجاء

تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء

طاقم تحكيم مصري يقود لقاء النصر والرجاء في البطولة العربية

البطولة العربية - مؤتمر سانتو: استبعاد حمد الله؟ سيبقى في الاتحاد فقط من يريد البقاء