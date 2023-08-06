انتهت البطولة العربية - الرجاء (1)-(3) النصر.. نهاية المباراة

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يلعب فريق الرجاء المغربي أمام النصر السعودي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها ثالث لقاءات ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------------

نهاية المباراة

ق83 رونالدو يسدد ولكن في العارضة

ق70 خروج فوفانا وماني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 عبد الله مادو يسجل بالخطأه في مرماه أول أهداف الرجاء

ق38 جوووووول فوفانا يضيف الثالث برأسية

ق29 جوووووول سلطان الغنام يضيف الثاني للنصر

ق19 جوووووول كريستيانو رونالدو يسجل بقدمه اليسرى في شباك الزنيتي

ق19 رأسية خطيرة من روجرو أهولو ولكن أعلى عارضة النصر

انطلاق المباراة

البطولة العربية النصر الرجاء
نرشح لكم
بركلات الترجيح.. الشباب إلى نصف النهائي ويُقصي الوحدة وموسيماني من البطولة العربية انتهت البطولة العربية - الشباب (0)-(0) الوحدة.. تأهل الفريق السعودي خروج آخر الفرق الإفريقية.. رونالدو يقود النصر لنصف نهائي البطولة العربية ضد الرجاء تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء طاقم تحكيم مصري يقود لقاء النصر والرجاء في البطولة العربية البطولة العربية - مؤتمر سانتو: استبعاد حمد الله؟ سيبقى في الاتحاد فقط من يريد البقاء الأرزق يحسم الكلاسيكو.. الهلال إلى نصف نهائي البطولة العربية بثلاثية ضد الاتحاد انتهت البطولة العربية - الهلال (3)-(1) الاتحاد.. الأزرق للمربع الذهبي
أخر الأخبار
في الجول يكشف الموقف الحالي بين الأهلي وسوزا.. وكيف يفكر كولر 22 دقيقة | ميركاتو
صحيفة اليوم: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة.. وعرض قطري يزاحم بيراميدز 27 دقيقة | ميركاتو
الخامسة والسادسة.. طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد ضمن تدعيمات الموسم الجديد 49 دقيقة | الدوري المصري
بركلات الترجيح.. الشباب إلى نصف النهائي ويُقصي الوحدة وموسيماني من البطولة العربية 51 دقيقة | كأس العرب
لاعب سيراميكا يكشف لـ في الجول كواليس فشل مفاوضاته مع الترجي 52 دقيقة | ميركاتو
طبيبه: خالد عبد الفتاح يجب أن يبتعد عن الالتحمات لمدة شهرين ونصف ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – معط ماجاسا لاعبا في نادي زد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - زد وبلدية المحلة يتنافسان على ضم لاعب وسط الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي