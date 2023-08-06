بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزرفاني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:40
كتب : رضا السنباطي
كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن التعاقد مع المغربي محمد الزرفاني والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.
وقال الشامي لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد الزرفاني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".
وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".
وأتم تصريحاته "تعاقدنا أيضا مع يوسف حسن لاعب بورتو وتم تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس بعد نهاية إعارته، وأيضا كريم أشرف لاعب دكرنس اقترب من الانضمام لنا".
وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.
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