بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزرفاني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

محمد الزفراني

كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن التعاقد مع المغربي محمد الزرفاني والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

وقال الشامي لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد الزرفاني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".

وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري

وأتم تصريحاته "تعاقدنا أيضا مع يوسف حسن لاعب بورتو وتم تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس بعد نهاية إعارته، وأيضا كريم أشرف لاعب دكرنس اقترب من الانضمام لنا".

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

محمد الزفراني بلدية المحلة
نرشح لكم
الاتفاق السعودي يضم فينالدوم الرياضية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق لضم راموس قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي الجونة يعلن ضم أحمد محمود لاعب شباب الزمالك الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي بلدية المحلة يضم ماجد هاني من الزمالك بعد 10 أيام فقط.. خالد قمر يعلن فسخ تعاقده مع الداخلية
أخر الأخبار
رئيس إنبي: أزمة بوغطاس في طريقها للحل.. وهذا ليس لأننا بحاجة لقيد اللاعبين 5 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يضم فينالدوم 10 دقيقة | السعودية
اسكواش - تتويج علي فرج ونور الشربيني ببطولة باريس 14 دقيقة | رياضات أخرى
حمدي فتحي: نصحت إمام عاشور بالانتقال إلى الأهلي.. وكولر رفض رحيلي ولكن 20 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق لضم راموس 51 دقيقة | السعودية
البناني: الزمالك لم يتفاوض لتقسيط غرامة كهربا.. وهذا موقفنا من احتراف زيزو وفتوح ساعة | الكرة المصرية
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية