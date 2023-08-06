دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:36
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي أسوان عن توصله لاتفاق مع عبد الحمين حسن "ميدو" مهاجم الأهلي السابق لتولي قيادة الفريق الفنية.
ويأتي ذلك خلفا للمدرب السابق أيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يصل عبد الحميد حسن إلى أسوان لقيادة تدريبات الفريق مساء اليوم.
وبدأ أسوان تدريباته بالفعل أمس -السبت- استعدادا للموسم الجديد.
وانتقل الرمادي لتدريب سيراميكا كليوباترا، بعد هبوط أسوان إلى دوري المحترفين.
وخسر أسوان المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليبقى الأخير ويهبط الفريق الجنوبي.
فيما لعب الرمادي مباراة واحدة في قيادة سيراميكا، توج فيها بكأس الرابطة بالفوز على المصري 4-1.
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