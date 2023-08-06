تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتأهل النصر بالمركز الثاني في مجموعته بعد التعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة الأخيرة، وراء الشباب السعودي.

وشهد التشكيل مشاركة السنغالي ساديو ماني بصفة أساسية للمرة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله مادو - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

البدلاء: أمين بخاري - محمد العتيبي - نواف بوشل - محمد فتيل - جيسلان كونان - عبد المجيد الصليهم - علي الحسن - خالد الغنام - مختار علي - عبد الفتاح آدم - عبد الرحمن غريب - عبد العزيز العليوة

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الشرطة العراقي في نصف النهائي.

وتأهل الشرطة بالفوز على السد القطري 4-2.