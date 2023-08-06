تشكيل أرسنال - تيمبر أساسي.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف ساكا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر سيتي.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبيلي.

ويلعب كاي هافيرتز كقلب هجوم، كما يبدأ يوريان تيمبر الوافد الجديد في التشكيل الأساسي للمرة الأولى.

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وجاء تشكيل أرسنال بالكامل كالتالي:

الحارس: آرون رامسديل.

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ويليام ساليبا - بن وايت.

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة بصفقته بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيف الدوري.

وكان مانشستر سيتي قد خسر اللقب في الموسم الماضي ضد أرسنال.

مانشستر سيتي أرسنال كأس الدرع الخيرية
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