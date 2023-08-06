فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فترة مصطفى فتحي معه على سبيل الإعارة من الزمالك، ورغبته في شراء اللاعب ثم بيعه للنادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحاته لقناة الأهلي: "حين أتاني مصطفى فتحي في سموحة كان في حالة كروية ونفسية سيئة، وقلت له: ابني يحبك وقال لي إنك الأفضل، وأنا مقتنع بذلك".

وأضاف "بالفعل استعاد مصطفى مستواه معنا وعادت الأبواب لتنفتح أمامه".

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وتابع "سألت الوكيل عن انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي مؤخرا فأخبرني أنه وقع مع بيراميدز بالفعل".

وأوضح "أحب الخير للأهلي بحكم انتمائي له منذ الصغر، وكنت أتمنى أن ينتقل مصطفى فتحي إليه. قلت له حين كان معنا في سموحة: أريد أن أشتريك ثم أبيعك للنادي الأهلي. أنا سأربح والأهلي سيستفيد أيضا".

وعن إمكانية أن تخشى الأندية بيع اللاعبين لسموحة لأنه سيبيعهم دائما للأهلي قال: "التعاون بيني وبين الأهلي لا يكون إلا بالأصول بما يخدم سموحة، فعلى سبيل المثال الأهلي طلب لاعبين آخرين في ألعاب أخرى واعتذرت لأني لا يمكنني التفريط فيهم".

وواصل عامر "سبق وفضلت بيع طارق حامد وإبراهيم عبد الخالق للزمالك وليس الأهلي لأن عرض الأبيض كان أفضل. إذا كان اللاعب لا يريد الاستمرار عندي ويرغب في الانتقال لناد جماهيري، ويمكنني مبادلته بـ 3 أو 4 لاعبين فلمَ لا"؟

وقضى مصطفى فتحي الفترة بين يناير 2021 وحتى نهاية الموسم في صفوف سموحة.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي لاحقا، الذي باعه بدوره إلى بيراميدز.

الدوري المصري سموحة مصطفى فتحي الأهلي فرج عامر
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