الشرق الأوسط: كيسي وقع على عقود انضمامه لأهلي جدة

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - برشلونة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة وقع على عقود انضمامه إلى أهلي جدة السعودي.

ووقع كيسي على عقد انتقال يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعد تجاوزه للفحص الطبي في اليومين الماضيين، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

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وذكر التقرير أن كيسي سيتواجد في مدينة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة ليحضر تدريبات الفريق قبل لقاء الحزم يوم الجمعة في الجولة الافتتاحية للدوري.

ويسعى أهلي جدة لضم البولندي بيوتر زيلينسكي والإسباني ماركوس يورينتي، حسب تقارير عديدة.

وكان تقارير قد أشارت إلى أن صفقة كيسي ستكلف خزائن النادي السعودي 15 مليون يورو.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وخاض كيسي مع برشلونة 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

فرانك كيسي برشلونة أهلي جدة
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