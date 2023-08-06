تقرير: الهلال يعرض 100 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ديمبيلي

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة × ريال مدريد

كشف سانتي أونا الصحفي بشبكة فوت ميركاتو عن تقديم باريس سان جيرمان لعرض ضخم مقابل 100 مليون يورو كراتب سنوي للتعاقد مع عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لأونا فإن برشلونة يحاول عرقلة الصفقة ويتأخر في إرسال الأوراق لباريس سان جيرمان كما يحاول دفع اللاعب للموافقة على عرض الهلال مقابل 50 مليون يورو وهو أكثر المبلغ الذي سيدفعه باريس سان جيرمان.

أوانا قال إن ديمبيلي رفض عرض الهلال لضمه لرغبته في الانضمام فقط لباريس سان جيرمان.

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راديو مونت كارلو أشار إلى أن برشلونة طلب من ديمبيلي صباح اليوم العودة لتدريبات الفريق لحين انتهاء الصفقة بشكل رسمي.

كان ديمبيلي قد اتفق بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان على الانضمام للفريق في الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان سيفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل 50 مليون يورو يحصل منهم برشلونة فقط على أكثر من النصف بقليل.

ويعمل باريس سان جيرمان على إتمام الصفقة بشكل سريع ليخضع ديمبيلي للكشف الطبي ويتم الإعلان عن ضمه.

ويلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة في 185 مباراة وخلالهم سجل 40 هدفا وصنع 43 آخرين.

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