وداعا حامل اللقب.. أمريكا تغادر كأس العالم للسيدات بأقل من 1 سم

ودع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للسيدات 2023 بالخسارة في دور الـ 16 على يد منتخب السويد بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشاركت أليكس مورجان نجمة المنتخب الأمريكي حتى الدقيقة 99، حين تركت موقعها لتحل ميجان رابينو صاحبة ثورة الأجور الشهيرة، والتي أعلنت أن المونديال الحالي سيكون الأخير لها.

وبالوصول لمرحلة ركلات الترجيح، سجلت أندي سوليفان الركلة الأولى للولايات المتحدة، فيما ردت فريدولينا رولفو لاعبة برشلونة بتسجيل ركلة السويد الأولى.

التسجيل الأمريكي استمر بواسطة ليندسي هوران في الركلة الثانية، فيما سجلت إلين روبينسون ركلة السويد الثانية.

كريستي ميويس تكفلت بتسجيل ثالث ركلات الولايات المتحدة، بينما أهدرت ناتالي بيورن ركلة السويد الثالثة، فيما أهدرت ميجان رابينو ركلة أمريكا الرابعة، لترد ريبيكا بلومكفيست بالإهدار للسويد أيضا.

كانت الولايات المتحدة لتحسم تأهلها بالفعل في الركلة الخامسة رغم كل ذلك، إلا أن صوفيا سميث أهدرت بشكل سيئ بجوار القائم، لتسجل هانا بينيسون ركلة السويد الخامسة وتقود الفريقان لمرحلة ركلة لأخرى.

سادسة أمريكا أتت بواسطة حارسة المرمى أليسا ناير، فيما سجلت ماجدالينا إريكسون للسويد، لتحمل الركلة السابعة إثارة فريدة من نوعها..

أهدرت كيلي أوهارا لاعبة الولايات المتحدة ركلتها، بينما سدد هورتيج لينا ركلة السويد الحاسمة، وبدا في البداية أن الحارسة قد تصدت لها، ولكن بمراجعة تقنية خط المرمى، اتضح أن الكرة بالكاد تجاوزت الخط بكامل محيطها، لتنطلق احتفالات السويد.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكثر تتويجا في تاريخ مونديال السيدات، وحامل لقب آخر نسختين في 2015 و2019.

على الجانب الآخر فاز منتخب اليابان على النرويج 3-1، وفازت إسبانيا على سويسرا 5-1، وفازت هولندا على جنوب إفريقيا 2-0.

وبذلك يتأهل منتخب السويد لملاقاة اليابان، فيما تأهل منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا.

وتتبقى مواجهات إنجلترا أمام نيجيريا، وأستراليا أمام الدنمارك، وكولومبيا أمام جامايكا، وأخيرا فرنسا أمام المغرب لتحديد بقية المتأهلين إلى ربع النهائي.