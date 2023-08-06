طاقم تحكيم مصري يقود لقاء النصر والرجاء في البطولة العربية

يتولى المصري محمود البنا قيادة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي ربع نهائي البطولة العربية، حسبما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد العربي لكرة القدم أن طاقم التحكيم الذي سيقود اللقاء سيكون مصريا بالكامل باستثناء مساعد حكم تقنية الفيديو، التونسي خليل حساني.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة: محمود البنا

المساعد الأول: محمود أبو الرجال

المساعد الثاني: أحمد حسام طه

الحكم الرابع: أمين عمر

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

مساعد حكم تقنية الفيديو: خليل حساني

سيلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الشرطة العراقي في نصف النهائي.

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