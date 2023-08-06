باسم كريستيانو رونالدو.. سبورتنج لشبونة يعلن قميصه الثالث للموسم الجديد

أعلن نادي سبورتنج لشبونة قميصه الثالث للموسم الجديد 2023/2024 باللون الذهبي والأسود.

وشهد القميص كتابة CR7 على منطقة الصدر إهداء لكريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالية ولاعب النصر السعودي الحالي.

وأشار سبورتنج إلى أن القميص الجديد يأتي بمناسبة مرو 20 عاما على يوم افتتاح ملعبه خوسي ألفالاد والذي شهد مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد.

تلك المباراة كانت سببا في انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد وهي التي قدمته إلى العالم قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ويتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

وخرج رونالدو من فريق الناشئين بسبورتنج ولعب مع الفريق الأول لمدة موسم واحد فقط.

وخلال ذلك الموسم شارك رونالدو في 31 مباراو وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع ستة.

الآن وبعد 20 عاما يلعب رونالدو مع الفريق النصر السعودي في عمر 38 عاما ويستعد لبداية موسم جديد سيحاول من خلاله تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.