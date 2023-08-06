رومانو: باريس وبنفيكا يعملان على حل مشكلة شروط الدفع لإتمام صفقة راموس

يعمل باريس سان جيرمان على التفاصيل النهائية لإتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن باريس سان جيرمان يعمل مع بنفيكا خلال الفترة الحالية لحل مشكلات تتعرض بشروط دفع مبلغ الصفقة من الجانب الفرنسي بالإضافة إلى أمور تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف لإتمام التعاقد مع جونكالو راموس لاعب الفريق البرتغالي.

وأشار رومانو إلى أن باريس كان قد اتفق مع بنفيكا بالفعل على ضم اللاعب مقابل 80 مليون يورو.

وظهر راموس بشكل مميز مع بنفيكا في الموسم الماضي والذي شارك خلاله في 47 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 12 وأسهم في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي.

كما تألق راموس مع البرتغال وخلال 7 مشاركات سجل 4 أهداف من ضمنهم هاتريك في كأس العالم ضد سويسرا.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون صاحب الـ 22 عاما هو الصفقة الثامنة لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد باريس سان جيرمان حتى الآن مع كل من لوكاس هيرنانديز وميلان شكرينيار وماركو أسينسيو وكانج إن لي ومانويل أوجارتي وأرناو تيناس وشير نيدور.

كما اقترب باريس سان جيرمان من ضم عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة.