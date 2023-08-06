رومانو: أهلي جدة قدم عرضا رسميا لضم نجم نابولي

أوضحت تقارير أن أهلي جدة السعودي تحرك رسميا من أجل ضم البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي.

وأفاد فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات أهلي جدة قدم عرضًا رسميًا لنابولي لشراء بيوتر زيلينسكي.

وأوضح أن المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وينتهى عقد زيلينسكي في صيف 2024 مما يفتح الباب لإمكانية تخلي نابولي عنه، بدلا من رحيله بدون مقابل الصيف المقبل.

وارتبط زيلينسكي بالرحيل من نابولي قبل بضعة أسابيع، حيث حاول يوفنتوس التعاقد معه لكن هذه الخطوة لم تتم.

في ظل الوضع الحالي، يريد أهلي جدة الاتفاق على صفقة زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.

وفي حالة عدم التعاقد مع زيلينسكي، سيسعى الفريق السعودي لضم ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد، حسب رومانو.

ونجح أهلي جدة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، مثل روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وألان سان ماكسيمان.

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