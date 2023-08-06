رومانو: أهلي جدة قدم عرضا رسميا لضم نجم نابولي

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - نابولي وليفربول

أوضحت تقارير أن أهلي جدة السعودي تحرك رسميا من أجل ضم البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي.

وأفاد فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات أهلي جدة قدم عرضًا رسميًا لنابولي لشراء بيوتر زيلينسكي.

وأوضح أن المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق.

أخبار متعلقة:
جفارديول: لن أقلق من اللعب ضد هالاند بعد الآن مدرب الهلال السعودي: نبحث عن لاعبين مثل رونالدو وبنزيمة وفيرمينو مواعيد مباريات الأحد 6 أغسطس 2023 - الدرع الخيرية.. والنصر ضد الرجاء في البطولة العربية ما يحدث مع هاري ماجواير.. حرية شخصية أم قلة أدب؟

وينتهى عقد زيلينسكي في صيف 2024 مما يفتح الباب لإمكانية تخلي نابولي عنه، بدلا من رحيله بدون مقابل الصيف المقبل.

وارتبط زيلينسكي بالرحيل من نابولي قبل بضعة أسابيع، حيث حاول يوفنتوس التعاقد معه لكن هذه الخطوة لم تتم.

في ظل الوضع الحالي، يريد أهلي جدة الاتفاق على صفقة زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.

وفي حالة عدم التعاقد مع زيلينسكي، سيسعى الفريق السعودي لضم ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد، حسب رومانو.

ونجح أهلي جدة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، مثل روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وألان سان ماكسيمان.

أهلي جدة نابولي بيوتر زيلينسكي
نرشح لكم
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة تقرير: سومر يخضع للكشف الطبي مع إنتر يوم الاثنين خبر في الجول - المترجي معروض على المصري.. وموقف النادي من إتمام الصفقة الشرق الأوسط: كيسي وقع على عقود انضمامه لأهلي جدة تقرير: الهلال يعرض 100 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ديمبيلي رومانو: باريس وبنفيكا يعملان على حل مشكلة شروط الدفع لإتمام صفقة راموس الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس رومانو يؤكد.. مانشستر سيتي لـ سان جيرمان وبرشلونة: لا تفاوض بشأن بيرناردو
أخر الأخبار
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 17 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 20 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 23 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 29 دقيقة | كأس العرب
تشكيل أرسنال - تيمبر أساسي.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد