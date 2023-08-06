مدرب الهلال السعودي: نبحث عن لاعبين مثل رونالدو وبنزيمة وفيرمينو

شدد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي على أن فريقه يسعى لضم مهاجم عالمي في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال خيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نحن بصدد التعاقد مع لاعبين هجوميين، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع لاعب في مركز آخر سيتحدد لاحقا".

وأضاف "النصر والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع لاعبين تتمحور حولهم خطة النادي، أقصد هنا البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ونحن بصدد التعاقد مع لاعب بهذه الخصائص، كذلك لخدمة الفريق".

وتابع المدرب البرتغالي "أثق في قدرة رئيس النادي على تحقيق ذلك".

وضم الهلال هذا الصيف كل من روبن نيفيز من ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو ومالكوم من زينيت.

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ويرى خيسوس أن فريقه لم يصل إلى مستواه المطلوب رغم فوزه على اتحاد جدة 3-1 يوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأوضح "واجهنا خصمًا قويًا، وبطل الدوري في الموسم الماضي، وتفوقنا عليه من حيث السيطرة والنتيجة".

وأكمل "فريقنا في تحسن مستمر مع مرور المباريات، لكن لم نصل إلى المستوى المطلوب بعد، ولدينا هدف للوصول إلى أعلى جاهزية مع بداية الدوري".

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