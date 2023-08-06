يد - مواعيد مباريات الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد مواعيد مباريات البطولة العربية في نسختها الـ 38.

وتقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 27.

ويشارك من مصر فريقين وهما الزمالك والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك

الزمالك × عين التوتة الجزائري.. 16 أغسطس - 11 ظهرا.

الزمالك × العربي الكويتي.. 17 أغسطس - 1:00 ظهرا.

الهدى السعودي × الزمالك.. 18 أغسطس - 7:00 مساء.

الزمالك × الشعلة اليمني.. 21 أغسطس - 4:00 مساء.

مواعيد مباريات البنك الأهلي

الكويت الكويتي × البنك الأهلي.. 17 أغسطس - 11:00 صباحا.

الحشد العراقي × البنك الأهلي.. 18 أغسطس - 11:00 صباحا.

البنك الأهلي × مضر السعودي.. 20 أغسطس.. 5:00 مساء.

البنك الأهلي × الجزيرة الإماراتي.. 21 أغسطس - 11:00 صباحا.

وسيتأهل الفائز بالبطولة إلى كأس العالم للأندية.