مواعيد مباريات الأحد 6 أغسطس 2023 - الدرع الخيرية.. والنصر ضد الرجاء في البطولة العربية

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 10:15

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - بيرناردو سيلفا

يبدأ اليوم الموسم الأوروبي بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الدرع الخيرية

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مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:00 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1.

البطولة العربية

الرجاء × النصر.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الشباب × الوحدة.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

مباريات ودية

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو.. 6:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أرسنال مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية
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