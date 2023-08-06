مواعيد مباريات الأحد 6 أغسطس 2023 - الدرع الخيرية.. والنصر ضد الرجاء في البطولة العربية
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 10:15
كتب : FilGoal
يبدأ اليوم الموسم الأوروبي بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس الدرع الخيرية
مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:00 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1.
البطولة العربية
الرجاء × النصر.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.
الشباب × الوحدة.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.
مباريات ودية
مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو.. 6:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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