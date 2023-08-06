مواعيد مباريات الأحد 6 أغسطس 2023 - الدرع الخيرية.. والنصر ضد الرجاء في البطولة العربية

يبدأ اليوم الموسم الأوروبي بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الدرع الخيرية

مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:00 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1.

البطولة العربية

الرجاء × النصر.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الشباب × الوحدة.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

مباريات ودية

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو.. 6:00 مساء.

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