أيمن أشرف يوضح سبب خروجه من حسابات كولر في الأهلي.. وكيف ودعه

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - أيمن أشرف

كشف أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق سبب عدم مشاركته مع الفريق الأحمر طوال الموسم الماضي رفقة المدرب مارسيل كولر.

أيمن أشرف

النادي : البنك الأهلي

الأهلي

وقال أيمن أشرف عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب مني حضور احتفالية تتويج الفريق بالدوري".

وأضاف "أشعر بالضيق بسبب عدم حصولي على فرصة مع كولر ولكنها رؤية فنية تحترم ووقت رحيلي صافحته وتمنيت له التوفيق وهو أيضا والأمر حدث بكل احترام".

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وواصل "الأمور الفنية هي التي حكمت موقفي مع كولر ولذلك لم أشارك معه في الأهلي".

وأوضح "بداية الموسم كنت عائد من المنتخب ولم أحضر فترة الإعداد مع الأهلي وكنت أشعر بإصابة في ركبتي وطلتب من الأهلي السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات هناك وهو كان يرفض ذلك لأنه كان يريد رؤيتي وتقييمي ولكن بعد عودتي لم أحصل منه على أي فرصة للمشاركة".

واستكمل "بعد مباراة البنك الأهلي تأكدت أنني لن أشارك مع كولر، معلول تعرض للإصابة فشارك أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر وبعدها خرج وشارك خالد عبد الفتاح في نفس المركز".

وشدد "إذا عاد بي الزمن سوف أسافر مرة أخرى إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالتي".

وأتم تصريحاته "تلقيت العديد من العروض للرحيل في يناير ولكن الأهلي رفضها، كنت أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية في الأهلي وكنت أترك الأمر للنادي".

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