البطولة العربية - مؤتمر سانتو: استبعاد حمد الله؟ سيبقى في الاتحاد فقط من يريد البقاء

السبت، 05 أغسطس 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

كشف نونو سانتو مدرب الاتحاد عن سبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من مواجهة الهلال.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي البطولة العربية.

وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اعتذر لجماهير الاتحاد، لدينا صعوبات الجميع يعرفها، نعاني من غيابات مهمة نعم ولكن نعمل بطريقة واعية لإيجاد الحلول وهناك لاعبين لعبوا في مراكز غير مراكزهم وتكيفوا معهم بشكل جيد".

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وتابع "ما حدث كان اختبارا لشخصية الفريق واللاعبين وفخور جدا بهم لأنهم عملوا وأظهروا وحدتهم حتى النهاية".

وأضاف "البطولة العربية رائعة وتنظيمها مذهل وسمحت لنا بالإعداد والوصول لحالة ممتازة".

وأتم "استبعاد عبد الرزاق حمد الله من المباراة شأن داخلي سنعمل على حله مع النادي ولكنه لم يستبعد بسبب الإصابة وسيبقى في الاتحاد فقط من يريد البقاء".

وسيلعب الهلال في نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الوحدة والشباب.

نونو سانتو الهلال الاتحاد البطولة العربية
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