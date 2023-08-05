بقيادة مؤمن سليمان.. القوة الجوية يتوج بكأس العراق

السبت، 05 أغسطس 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

القوة الجوية

توج نادي القوة الجوية بلقب كأس العراق بالفوز على أربيل بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

القوة القوية توج باللقب بقيادة مؤمن سليمان مدرب الفريق.

وسجل هدف القوة الجوية الوحيد في المباراة مهند عبد الرحيم بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

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التتويج كان هو الثالث للقوة الجوية تاريخيا والثانية بعد غياب عن الموسم الماضي.

اللقب كان هو الثالث لمؤمن سليمان في الملاعب العراقية بعد التتويج بالدوري العراقي وكأس السوبر العراقي في الموسم الماضي برفقة نادي الشرطة.

وكان الشرطة قد توج بلقب الدوري في الموسم الحالي والذي قاده مؤمن سليمان في النصف الأول من الموسم.

القوة الجوية أربيل مؤمن سليمان
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