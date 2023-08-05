الأهلي لـ في الجول: قمصان ويانكون مستمران في الجهاز الفني لـ الأهلي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 23:19

كتب : أحمد الخولي

ميشيل يانكون - مران الأهلي

كشف جمال جبر مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي عن استمرار سامي قمصان وميشيل يانكون في الجهاز الفني لـ مارسيل كولر خلال الموسم المقبل.

وقال جمال جبر لـFilGoal.com: "هناك استقرار داخل النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة كولر على استمرار سامي قمصان المدرب المساعد وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى خلال الموسم المقبل".

وأضاف "كل ما يتردد حول رحيل الثنائي ليس له اساس من الصحة، والأهلي يتمسك باستمرارها".

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وأعلن الأهلي رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه وتعيين خالد بيبو كمدير للكرة خلفا له.

مع تصعيد وليد سليمان ليتولى منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن رحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي.

وكشف FilGoal.com أن خالد أبو العينين استشاري جراحة العظام هو الأقرب لتولي قيادة الجهاز الطبي في الأهلي.

الأهلي الدوري المصري ميشيل يانكون سامي قمصان جمال جبر
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